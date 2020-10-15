Западные кураторы лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской обязательно пойдут на провокации по технологиям цветных революций, если численность протестов не прекратит падать. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Не понижать градус. Что стоит за ультиматумом Тихановской © AFP, Odd ANDERSEN Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

Корнилов не исключил провокаций со стороны оппозиции, аналогичных тем, что были на Украине в 2014 году.

«Вбуханы деньги уже немалые, так что вот так брать и отказываться от этого никто не будет. Если протест будет и дальше так вялотекуще развиваться и численность его будет падать, обязательно, гарантирую вам, кукловоды этого процесса, а не Тихановская, которая лишь инструмент, но кукловоды обязательно пойдут на серьезнейшие, возможно даже и кровавые провокации. В этом не приходится сомневаться, это закон жанра. Он обкатан не только на Украине, но и в разных цветных революциях», — заявил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.