В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) идут активные дискуссии относительно миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе, сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 15 октября

«Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе», — цитирует Зася Sputnik.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Последний признал ОДКБ важной структурой, которую необходимо развивать, и добавил, что он и президент РФ Владимир Путин «наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна».

На этой же встрече Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики охладили пыл внешних сил и дали им понять, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить.