«Идет активно обсуждение миротворчества в этом регионе», — цитирует Зася Sputnik.
В этот день в Минске состоялась его встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Последний признал ОДКБ важной структурой, которую необходимо развивать, и добавил, что он и президент РФ Владимир Путин «наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна».
На этой же встрече Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики охладили пыл внешних сил и дали им понять, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить.