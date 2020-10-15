Медики отделения гемодиализа Николаевской областной больницы пожаловались на непригодные для работы средства индивидуальной защиты от COVID-19. Соответствующий ролик 14 октября в Facebook выложила заведующая центром нефрологии и диализа Татьяна Костиненко

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«Выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат… на чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы «защитить» персонал? А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в… извините, непригодном для защиты от COVID-19 дерьме, которое закупили задорого?» — сказала заведующая.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 4038 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5302 человека.