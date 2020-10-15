По ее словам, уже не в первый раз сотрудники больницы получают от Министерства здравоохранения опасные предметы защиты от коронавируса, часть из которых вообще не имеют отношения к медицине.
«Выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат… на чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы «защитить» персонал? А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в… извините, непригодном для защиты от COVID-19 дерьме, которое закупили задорого?» — сказала заведующая.
С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 4038 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5302 человека.