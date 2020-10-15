«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке
«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
По ее словам, уже не в первый раз сотрудники больницы получают от Министерства здравоохранения опасные предметы защиты от коронавируса, часть из которых вообще не имеют отношения к медицине.

«Выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат… на чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы «защитить» персонал? А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в… извините, непригодном для защиты от COVID-19 дерьме, которое закупили задорого?» — сказала заведующая.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 4038 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5302 человека. 