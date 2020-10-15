Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 15 октября

«Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей — кого бы то ни было — возможно только с согласия обеих сторон», — сказал Песков.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе должен быть развернут миротворческий контингент для контроля сохранения режима прекращения огня.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.