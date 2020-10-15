Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, участники дуэта «Кролики», рассказали в интервью каналу «112.Украина» 14 октября, почему перестали выступать на родине

Артисты рассказали, что перед их концертом в Чернигове 23 ноября 2014 года у сцены появились плакаты с надписями в духе «Если позволим выступить запроданцам, то завтра-послезавтра по нашим улицам поедут российские БТРы».

По их словам, сложилась напряженная ситуация, но концерт состоялся благодаря помощи их друзей. «Газ можно покупать и ТВЭЛы [в России], но врагами объявлены артисты», — добавил ведущий программы Владимир Спивак.

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В 2016 году из-за угроз националистов, явившихся с зажигательной смесью, артисты были вынуждены отменить концерт в Трускавце. В соцсетях поднялась кампания против них после выступления на новогоднем «Огоньке» на канале «Россия-1».

Тогда на сайте президента появилась петиция с призывом запретить их выступления в стране, но она набрала лишь 4 тысячи голосов из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

Участники юмористического дуэта «Кролики» Данилец и Моисеенко попали в 2019 году на сайт «Миротворец». Артисты продолжают жить в Киеве, но работают за границей.