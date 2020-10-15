Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел ограничения на свободное передвижение и выезд жителей НКР. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг,15 октября

«Подписал указ, которым вводятся определенные ограничения на свободное передвижение на территории Республики Арцах (другое название Карабаха — ред.), установлен также особый режим выезда граждан Республики Арцах», — написал Арутюнян.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

«Выезд ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом», — добавил Арутюнян.

Комендант, по его словам, уполномочен вводить специальные режимы въезда и выезда в отдельные районы республики.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.

Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.