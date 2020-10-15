«Подписал указ, которым вводятся определенные ограничения на свободное передвижение на территории Республики Арцах (другое название Карабаха — ред.), установлен также особый режим выезда граждан Республики Арцах», — написал Арутюнян.
Для реализации указа создана комендатура, комендантом назначен директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.
«Выезд ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом», — добавил Арутюнян.
Комендант, по его словам, уполномочен вводить специальные режимы въезда и выезда в отдельные районы республики.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.
Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.