Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не позволит ему занять пост главы государства во второй раз подряд. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский политолог объяснил высокий рейтинг Зеленского © president.gov.ua

«Как только начнется избирательная президентская кампания, появятся новые лидеры, поэтому, условно говоря, этот Зеленский новому "Зеленскому" безусловно и разгромно проиграет. Нынешний рейтинг в районе 24-30% не позволяет этому Зеленскому победить. Антирейтинг в 50-60% — почти такой же, какой был у [экс-президента] Петра Порошенко в 2018 году», — отметил Бортник.

При этом, по его словам, новым президентом может стать как представитель правого политического сегмента, так и левого. Это зависит от того, в какую сторону «качнется маятник».

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