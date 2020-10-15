Парламентарий отметил, что у обеих стран есть единая группировка войск в Белоруссии, единая система ПВО и многие другие элементы, которые едины в своей деятельности на западном направлении.
«Но, я, может быть, соглашусь с тем, что надо ускоренно подходить к вопросу конституционной реформы», — указал Туров.
Он добавил, что нельзя сравнивать протесты в Белоруссии с киевским Евромайданом, потому что как только некоторые участники акций попытались выйти с флагами Евросоюза и Польши, это вызвало крайне негативную реакцию протестующих.
Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»