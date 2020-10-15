Самое большое достижение в рамках российско-белорусской интеграции относится к области обороны и безопасности. Об этом рассказал депутат Госдумы Артем Туров 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» Анонс

«Но, я, может быть, соглашусь с тем, что надо ускоренно подходить к вопросу конституционной реформы», — указал Туров.

Он добавил, что нельзя сравнивать протесты в Белоруссии с киевским Евромайданом, потому что как только некоторые участники акций попытались выйти с флагами Евросоюза и Польши, это вызвало крайне негативную реакцию протестующих.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»