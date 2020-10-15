«На подризнике у Бикиры, который, кстати, является руководителем Свято-Николаевского мужского монастыря ПЦУ в Дубно, на месте, где обычно изображен крест, вышиты трезубцы. Такое облачение «игумен» купил на Галичине, откуда он родом», — говорится в посте.
Внешний вид «священника» осудил православный публицист Александр Вознесенский.
«Еще один пример того, что для СЦУшников национализм заменил Бога», — отметил он.
На территории монастыря ПЦУ в Дубно всегда поднят красно-черный флаг УПА*. Прошлой зимой по распоряжению Меркурия Бикиры в одном из храмов монастыря сделали «Майдановский вертеп», а на елки навесили шевроны АТО.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ