Так называемый игумен неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Меркурий Бикира служил на Покров в сине-желтой богослужебной одежде с картой Украины на спине. Об этом 15 октября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

В украинских учебниках школьникам предлагают читать языческие заклинания, а виноват в этом национализм – УПЦ говорится в посте. Внешний вид «священника» осудил православный публицист Александр Вознесенский. «Еще один пример того, что для СЦУшников национализм заменил Бога», — отметил он. На территории монастыря ПЦУ в Дубно всегда поднят красно-черный флаг УПА*. Прошлой зимой по распоряжению Меркурия Бикиры в одном из храмов монастыря сделали «Майдановский вертеп», а на елки навесили шевроны АТО. *Деятельность организации запрещена на территории РФ