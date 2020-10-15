В украинских учебниках школьникам предлагают читать языческие заклинания, а виноват в этом национализм – УПЦ
В украинских учебниках школьникам предлагают читать языческие заклинания, а виноват в этом национализм – УПЦ
«На подризнике у Бикиры, который, кстати, является руководителем Свято-Николаевского мужского монастыря ПЦУ в Дубно, на месте, где обычно изображен крест, вышиты трезубцы. Такое облачение «игумен» купил на Галичине, откуда он родом», — говорится в посте.

Внешний вид «священника» осудил православный публицист Александр Вознесенский.

«Еще один пример того, что для СЦУшников национализм заменил Бога», — отметил он.

На территории монастыря ПЦУ в Дубно всегда поднят красно-черный флаг УПА*. Прошлой зимой по распоряжению Меркурия Бикиры в одном из храмов монастыря сделали «Майдановский вертеп», а на елки навесили шевроны АТО.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 