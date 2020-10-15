Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важной структурой, которую необходимо развивать, передает Интерфакс 15 октября

По словам Лукашенко, об этом свидетельствуют протесты и массовые беспорядки, развернувшиеся в Белоруссии с августа, а также реакция России на эти события.

«В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна», — сказал Лукашенко.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

Его слова прозвучали в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске 15 октября.

На этой же встрече Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики охладили пыл внешних сил и дали им понять, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить.