По словам Лукашенко, об этом свидетельствуют протесты и массовые беспорядки, развернувшиеся в Белоруссии с августа, а также реакция России на эти события.
«В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что «поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом», даже если кому-то это «не с руки».
Его слова прозвучали в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске 15 октября.
На этой же встрече Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики охладили пыл внешних сил и дали им понять, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить.