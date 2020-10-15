Участники дуэта подтвердили ранее сказанную в интервью фразу том, что на российском телевидении и концертных площадках комикам запрещается высказываться об Украине в негативном ключе.
Они отметили, что это не приветствуется в выступлениях украинских артистов, а российских — тем более. По мнению «Кроликов», это связано с тем, что российские СМИ критикуют украинские власти, но не хотят провоцировать конфликты между народами двух стран.
Коллеги в России как любили, так и любят Украину и встречают украинцев «как дорогих друзей и братьев», добавили артисты.