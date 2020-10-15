Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко рассказали в интервью каналу «112. Украина» 14 октября, как в России относятся к украинцам после Майдана 2014 года

Данилец и Моисеенко рассказали о застолье с Березовским на юбилее Кучмы © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

Они отметили, что это не приветствуется в выступлениях украинских артистов, а российских — тем более. По мнению «Кроликов», это связано с тем, что российские СМИ критикуют украинские власти, но не хотят провоцировать конфликты между народами двух стран.

Коллеги в России как любили, так и любят Украину и встречают украинцев «как дорогих друзей и братьев», добавили артисты.