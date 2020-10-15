Парламентарий отметил, что Россия воспринимает эти государства как близкие страны с общей социо-культурной матрицей, созданной но основе союзнических отношений, и поэтому Москва не может вести себя так, как ведет Запад.
«Потому что это изначально было бы жестким и грубым вмешательством во внутренние дела. А РФ относится к Белоруссии и другим странам как к партнерам и союзникам. Для нас важно, чтобы кризисы решались внутри страны», — пояснил Туров.
Тем не менее, добавил политик, по ситуации в Белоруссии видно, как вследствие внутренних кризисов в дела республик активно начинают вмешиваться внешние силы, которые пытаются разжигают там обстановку в своих личных целях.
Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»