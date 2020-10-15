Россия относится к странам бывшего СССР не так, как Запад в лице США, который использует их в качестве инструмента для решения своих личных интересов. Об этом рассказал депутат Госдумы Артем Туров 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» Анонс

«Потому что это изначально было бы жестким и грубым вмешательством во внутренние дела. А РФ относится к Белоруссии и другим странам как к партнерам и союзникам. Для нас важно, чтобы кризисы решались внутри страны», — пояснил Туров.

Тем не менее, добавил политик, по ситуации в Белоруссии видно, как вследствие внутренних кризисов в дела республик активно начинают вмешиваться внешние силы, которые пытаются разжигают там обстановку в своих личных целях.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»