Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, выступающие в дуэте «Кролики», рассказали об общении с олигархом Борисом Березовским на юбилее у тогда еще президента Украины Леонида Кучмы. Интервью с артистами было показано в эфире канала «112. Украина» 14 октября

Комики вспомнили, как в 1998 году проходило празднование 60-летнего юбилея Леонида Кучмы.

«Кролики – это не только ценный мех»: Моисеенко и Данилец идут в мэры Киева © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА Борис Березовский.

Юмористы рассказали, что для приглашенных артистов был накрыт отдельный стол, но Березовский позвал их за общий, с политиками.

Празднование проходило в теплой дружественной атмосфере, вспоминают артисты. После выступления, по их словам, президенты подходили к ним и жали руку.

При этом Моисеенко и Данилец заявили, что их монологи на подобных мероприятиях не подвергались никакой цензуре, они сами знали, как «с юмором сказать о президенте хорошо».