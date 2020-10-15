Комики вспомнили, как в 1998 году проходило празднование 60-летнего юбилея Леонида Кучмы.
На мероприятии, по их словам, присутствовали 14 президентов, в том числе главы Грузии, Азербайджана, европейских государств, а также российский олигарх Борис Березовский.
Юмористы рассказали, что для приглашенных артистов был накрыт отдельный стол, но Березовский позвал их за общий, с политиками.
Празднование проходило в теплой дружественной атмосфере, вспоминают артисты. После выступления, по их словам, президенты подходили к ним и жали руку.
При этом Моисеенко и Данилец заявили, что их монологи на подобных мероприятиях не подвергались никакой цензуре, они сами знали, как «с юмором сказать о президенте хорошо».