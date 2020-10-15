Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подумывает об увольнении первого замглавы Офиса президента (ОП) и давнего друга его семьи Трофимова после местных выборов.
«Мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздаёт советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдёт до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять… Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу на том или ином направлении», — заявил он.
Также Трофимов добавил, что ему жаль, что силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства.
Трофимов отвечает за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95».
Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения главы ОП Андрея Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.