Коммунальщики демонтировали памятник еще в 2016 году. Его разбирали по частям: сначала голову, потом туловище с руками, а ноги демонтировать не удалось. Их просто накрыли самодельным контейнером. За четыре года реконструкцию центральной площади города не провели, поэтому и ноги не убрали.
«У нас пока нет никаких планов. Предлагали объявить конкурс на реконструкцию этого памятника. Но даже студенты бесплатно работать не будут. Нужно премии назначить хотя бы по 3-5 тысячи гривен (8-14 тысяч рублей — ред.). Тогда мы можем бросить клич в архитектурные институты и местным художникам. Но работы здесь много. Нужно снять тротуарную плитку, демонтировать "штаны", поставить памятник, восстановить плитку», — сказала главный архитектор города Елена Олейниченко.