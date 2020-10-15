На центральной площади украинского Лисичанска (Луганская область) в рамках декоммунизации не могут снести ноги памятника Ленину. Об этом 15 октября сообщает dn.depo.ua

«Ленин на удаленке». 150 лет со дня рождения Ильича © РИА Новости, С. Коган | Перейти в фотобанк

«У нас пока нет никаких планов. Предлагали объявить конкурс на реконструкцию этого памятника. Но даже студенты бесплатно работать не будут. Нужно премии назначить хотя бы по 3-5 тысячи гривен (8-14 тысяч рублей — ред.). Тогда мы можем бросить клич в архитектурные институты и местным художникам. Но работы здесь много. Нужно снять тротуарную плитку, демонтировать "штаны", поставить памятник, восстановить плитку», — сказала главный архитектор города Елена Олейниченко.