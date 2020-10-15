Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что комплексные тактические учения на западе республики охладили пыл внешних сил и дали им понять, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить, пишет РИА Новости 15 октября

Лукашенко в этот день встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — сказал Лукашенко.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

Лукашенко добавил, что «примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу».

Белорусский президент пожелал, чтобы генсек ОДКБ подталкивал членов организации к более эффективной работе, и побещал поддержку Минска в этом вопросе.