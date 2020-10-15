Лукашенко в этот день встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.
«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — сказал Лукашенко.
По его словам, ранее в Белоруссии приняли новую военную доктрину, в которой учли гибридные войны и цветные революции.
Лукашенко добавил, что «примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу».
Белорусский президент пожелал, чтобы генсек ОДКБ подталкивал членов организации к более эффективной работе, и побещал поддержку Минска в этом вопросе.