В Харькове агитатор от правящей партии «Слуга народа» с ножом напал на активиста «Европейской cолидарности» (ЕС), разбросал агитационный материал и скрылся с места происшествия. Информация об этом появилась на странице «Евросолидарности» в Facebook 15 октября

На агитаторов партии Зеленского напали с ножом - видео © Morgane Lafond / flickr «Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро "Студенческая" было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю», — говорится в публикации «ЕС». Произошедшее в партии назвали грубым нарушением избирательного процесса, а о поступках конкурентов высказались так: «Позор преступным действиям, которыми пытаются остановить нашу партию и наших кандидатов». Кандидаты от «Европейской солидарности» Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в полицию с соответствующим заявлением. Опросы, проведенные ранее группой «Рейтинг», показали, что пятипроцентный барьер могут преодолеть пять партий, среди них «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.