В сообщении ЕС говорится, что партия в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим давлением со стороны конкурентов.
«Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро "Студенческая" было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю», — говорится в публикации «ЕС».
Произошедшее в партии назвали грубым нарушением избирательного процесса, а о поступках конкурентов высказались так: «Позор преступным действиям, которыми пытаются остановить нашу партию и наших кандидатов».
Кандидаты от «Европейской солидарности» Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в полицию с соответствующим заявлением.
Опросы, проведенные ранее группой «Рейтинг», показали, что пятипроцентный барьер могут преодолеть пять партий, среди них «Слуга народа» и «Европейская солидарность».
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.