Гаага полностью ответственна за срыв консультаций России, Нидерландов и Австралии по катастрофе MH17, считают в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте в четверг, 15 октября

В МИД отметили, что Гаага, не дожидаясь промежуточных итогов консультаций, подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ, что лишает смысла продолжение трехсторонних консультаций и участие в них России.

«Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — заявили в ведомстве.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.

Российская сторона, по словам заместителя генпрокурора России Николая Винниченко, передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории. Однако предоставленную информацию следствие проигнорировало.