МИД Украины не видит связи в обвинении Минска в недружественном отношении с указом президента Владимира Зеленского о мерах по привлечению на Украину IТ-специалистов из Белоруссии. Об этом 15 октября говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, который распространил УНИАН

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты укреплялись», — говорится в комментарии.

Минск пригрозил Украине в ответ на попытку переманить белорусских айтишников © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Накануне в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима и вручили ноту, расценив указ как «недружественный и дискриминационный шаг» украинской стороны.