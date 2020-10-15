«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты укреплялись», — говорится в комментарии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IТ-специалистов из Белоруссии. Для этого 13 октября Кабмин упростил порядок оформления для них временного вида на жительство.
Накануне в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима и вручили ноту, расценив указ как «недружественный и дискриминационный шаг» украинской стороны.