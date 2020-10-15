В больницах Харьковской области не хватает мест для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух, передает «Depo.Харьков» 15 октября

По словам Пастуха, госпитализация пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже «почти невозможна».

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В некоторых медучреждениях количество пациентов превышает допустимое — людей кладут в коридорах или уплотняют палаты.

Пастух также отметил, что при планировании количества мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тыс. коек, однако сейчас их число было увеличено до 2,8 тыс.