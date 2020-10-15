По словам Пастуха, госпитализация пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и интенсивной терапии, уже «почти невозможна».
Чиновник отметил, что в последние дни заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но такой уровень сложился за счет наличия в регионе коек для детей и беременных.
В некоторых медучреждениях количество пациентов превышает допустимое — людей кладут в коридорах или уплотняют палаты.
Пастух также отметил, что при планировании количества мест для больных коронавирусом в регионе были выделены 1,7 тыс. коек, однако сейчас их число было увеличено до 2,8 тыс.