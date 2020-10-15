Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, выступающие в дуэте «Кролики», вспомнили, как им помог бывший глава МВД Юрий Кравченко. Об этом они рассказали в интервью каналу «112.Украина» 14 октября

Не знаю, что должно было повернуться в голове у Олега. «Кролики» раскритиковали Филимонова за его позицию по 2 мая © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА заявили, что любят родину и не хотели в начале карьеры покидать Украину и уезжать из Киева в Москву, которую назвали «сумасшедшим городом». Но, по их словам, у них не было помещения для подготовки к концертам.

Данилец и Моисеенко рассказали, что им помог, предоставив залы в Дворце культуры МВД, Юрий Кравченко, возглавлявший ведомство с 1995 по 2001 год.

Таким образом, по словам участников дуэта, у них во всех смыслах появилась «крыша» и им не пришлось покидать родину.

Артисты отметили, что не верят в то, что Кравченко совершил самоубийство в связи с отставкой из-за дела Гонгадзе.