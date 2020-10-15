Украинская певица Анна Седокова 14 октября опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографию с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и призналась ему в любви

Седокова полуголая развлекается на море, пока ее муж борется с COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Эти дни были чем-то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это "отдачей" после выстрела. Мы прошли и справились», — подписала пост Седокова.

Она добавила, что подробностями этих испытаний поделится лет в 60.

Кроме того, певица призналась в любви супругу.