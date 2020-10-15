На снимке звезда позирует в обнимку с супругом, выставив вперед ягодицы.
«Эти дни были чем-то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это "отдачей" после выстрела. Мы прошли и справились», — подписала пост Седокова.
Она добавила, что подробностями этих испытаний поделится лет в 60.
Кроме того, певица призналась в любви супругу.
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Эти дни были чем то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. ⠀ Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это «отдачей» после выстрела.) Мы прошли и справились. Подробности я когда нибудь (но это не точно) расскажу в лет 60. Ведь мне бы хотелось делиться не пустым и сиюминутным, а чем то важным и сложным, а все это ещё требуется переосмыслить. ⠀ Я буду пробовать. И спасибо, за то, что вот уже сколько лет принимаете меня такой ❤️ ⠀ Муж, я люблю тебя. Сильно сильно!