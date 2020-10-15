Украинская певица Ани Лорак рассказала, что ей бывает стыдно, когда забыла кого-то поблагодарить или поздравить с днем рождения. Назвала артистка и самое большое свое разочарование в жизни - измена мужа, пишет Gordon.com 15 октября

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Пввица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пара поженилась в августе 2009 года. Летом 2018 года в соцсетях появилось видео, где муж артистки в ночном клубе публично гладил бедра неизвестной девушки. В 2019 году супруги развелись.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, получила широкую известность после того, как представила Украину на конкурсе «Евровидение 2008» с песней Shady Lady и заняла второе место.