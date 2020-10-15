Самыми большими своими достижениями певица назвала трудолюбие и терпение, а самым большим разочарованием измену.
Пввица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пара поженилась в августе 2009 года. Летом 2018 года в соцсетях появилось видео, где муж артистки в ночном клубе публично гладил бедра неизвестной девушки. В 2019 году супруги развелись.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, получила широкую известность после того, как представила Украину на конкурсе «Евровидение 2008» с песней Shady Lady и заняла второе место.