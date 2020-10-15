Украинская певица Оля Полякова устроила перепалку с министром здравоохранения страны Максимом Степановым из-за его реакции на концерт с участием артистки в Харькове. Спор произошел 14 октября в прямом эфире канала «Украина 24»

«Берегите себя, особенно перед выборами»: Оля Полякова объяснила «шумиху» вокруг концерта в Харькове © Secretsecvice / wikimedia.org

«Хотела бы спросить у министра Степанова о его словах о вспышке заболеваемости COVID-19 после концерта в Харькове, где я принимала участие. После ваших слов о том, что заболеваемость возросла, целый ряд СМИ и чиновников использовали ваши слова и высказывались в мой адрес не совсем корректно. Я не могу оставить ваше заявление без ответа», — заявила певица.

Она убеждена, что статистика заболеваемости в Харькове после ее концерта не возросла. Более того, Полякова утверждает, что после выступления, наоборот, было зафиксировано меньше случаев коронавируса: 2 октября 342 заболевших, а 4 октября — 271.

«Если вы ошиблись, то скажите это сейчас, я вас пойму, так бывает, у вас ведь сложная нервная работа. Но мириться с предвыборными манипуляциями, в которых мое имя используют, я не буду», — отметила она.

В свою очередь глава Минздрава посоветовал ей внимательнее посмотреть, что именно он говорил о концерте в Харькове.

«Если посмотреть на динамику заболеваемости, которая есть на сегодняшний день в Харькове, он на время концерта, в котором вы принимали участие, находился на первых местах по заболеваемости в Украине. Вы там приводили цифру 342 заболевших на 2 октября, на сегодня это около 500-600 человек, страдающих COVID-19», — подчеркнул он.

Степанов уточнил, что выдвигал претензии не ей лично, а организаторам концерта.

Администрация Харькова 3 октября ко Дню учителя устроила концерт украинской певицы. Уже 5 октября на Харьковщине обнаружили 446 новых случаев COVID-19 в сутки. Степанов раскритиковал харьковские власти за проведенный концерт, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в области. Местная полиция открыла производство по факту нарушения карантинных требований.