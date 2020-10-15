«По состоянию на 1 октября 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составило 433 тыс. человек, что на 62% больше, чем на соответствующую дату прошлого года», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество актуальных вакансий составило 68 тысяч единиц, что на 32% меньше, чем на 1 октября 2019 года. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных, а на 1 октября 2019 года — три человека.
Ранее Государственный центр занятости Украины сообщил, что с начала карантина — 12 марта, статус безработного получили 525 тысячи человек. Этот показатель стал выше на 53%, чем за аналогичный период прошлого года.
Самыми востребованными специальностями являются водители автотранспортных средств, контроллеры и слесари-ремонтники.