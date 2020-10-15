Количество безработных на Украине увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 октября сообщает УНН со ссылкой на Государственный центр занятости

На Украине сокращается число безработных - Шмыгаль © Кабинет министров Украины

Также отмечается, что количество актуальных вакансий составило 68 тысяч единиц, что на 32% меньше, чем на 1 октября 2019 года. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных, а на 1 октября 2019 года — три человека.

Ранее Государственный центр занятости Украины сообщил, что с начала карантина — 12 марта, статус безработного получили 525 тысячи человек. Этот показатель стал выше на 53%, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными специальностями являются водители автотранспортных средств, контроллеры и слесари-ремонтники.