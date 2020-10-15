С тяжелой формой коронавирусной инфекции поступает на лечение все больше людей молодого возраста, рассказала на днях в эфире канала «Обозреватель ТВ» главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан

С одной стороны, отметила врач, зачастую люди молодого возраста или с более сильным иммунитетом переносят болезнь в легкой форме, иногда не замечая, что заразились. Течение болезни осложняется, если у человека есть сопутствующие хронические заболевания: рак, проблемы с сердцем, сахарный диабет, ожирение и т. д.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Поэтому, по словам Мостепан, врачам приходится бороться еще и с осложнениями, которые заболевшие приобрели, применяя неконтролируемую терапию. Она призвала пациентов вовремя обращаться к врачу и не доводить ситуацию до критической.

Также главврач рассказала, что в киевской больнице №4 планируют создать еще одно реанимационное отделение, поскольку больные, которые поступают в настоящее время, в гораздо более тяжелом состоянии, чем летом.