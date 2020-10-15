«С моей точки зрения, Россия — это все, что к моменту моего рождения именовалось "Советский Союз"… Это важно, чтобы понимать, почему для нас настолько болезненно то, что происходит в Киргизии или Азербайджане. Именно потому, что это наша страна. Хотя и временно отделенная ее часть. Но именно что временно отделенная», — заявил эксперт.
В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Девятого октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
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