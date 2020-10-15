Говоря о кризисе в Киргизии и конфликте в Нагорном Карабахе, публицист Анатолий Вассерман заявил, что большая часть этого пояса нестабильности находится не вокруг России, а внутри нее. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

РФ на примере стабилизации ситуаций в Белоруссии и Карабахе подтвердила статус доминирующей силы - Рар © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Девятого октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.