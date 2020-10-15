Увеличение числа инфицированных коронавирусом на Украине имеет четыре основных фактора, одним из которых является сезонность. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью «Новому времени» 15 октября

Украина уже пришла ко второй волне коронавируса - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Четвертым фактором Ляшко назвал пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.

Последнюю неделю на Украине ежедневно фиксируют более 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Девятого октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.

Во вторник, 13 октября, Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7:00 до 22:00. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой» зоне участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30-и, в «оранжевой» — до 20-и. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.