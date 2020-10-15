«Первое — это, собственно, возбудитель, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе — это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье — это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами», — пояснил он.
Четвертым фактором Ляшко назвал пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования.
Последнюю неделю на Украине ежедневно фиксируют более 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Девятого октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7:00 до 22:00. До этого им можно было работать до полуночи.
В «зеленой» зоне участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30-и, в «оранжевой» — до 20-и. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.