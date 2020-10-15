«Крышеванием» в 90-е годы прошлого века в странах бывшего СССР называлось обеспечение защиты бизнеса, в том числе незаконного, со стороны государственных, правоохранительных или криминальных структур за вознаграждение на постоянной основе.
Данилец объяснил, что в то время вопрос так вовсе не стоял, поскольку их хорошо знали и представители силовых структур, и организованных преступных группировок.
«Например, был новый год. Мы выступали перед милицией, потом приезжали в СБУ, а потом — к бандитам. Чтобы нас кто-то тронул — мы вообще об этом не думали», — сказал он.
Артист добавил, что в 1993 году на Украине от них потребовали денег, но их «близкие друзья», которые сегодня занимаются «легальным бизнесом» и являются «серьезнейшими людьми», разобрались в этой ситуации.
Данилец и Моисеенко попали в базу данных сайта «Миротворец» после того, как приняли участие в телемосте «Надо поговорить», организованном телеканалом «Россия 1» в июле прошлого года.