Украинский музыкант Сергей Бабкин объяснил, почему его супруга, блогер Снежана Бабкина, расплакалась, потеряв доступ к своему аккаунту в Instagram. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети 14 октября

«Что такое украсть страничку в Инстаграм! Лишить человека работы. Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И ещё ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Инстаграм зарабатывают деньги и это их работа, то теперь знайте это! Лишить работы нескольких человек, которые помогают в работе над страницей. Обнулить все старания, труд, деньги, время, вложенное в это, любимое для Снежки, дело», — написал Бабкин.

Ранее Бабкина опубликовала на странице супруга видео, на котором она в слезах рассказала о том, что потеряла доступ к своему аккаунту после того, как попыталась его верифицировать. Бабкина отметила, что злоумышленники уже удалили всю информацию из ее профиля.