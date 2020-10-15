«Что такое украсть страничку в Инстаграм! Лишить человека работы. Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И ещё ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Инстаграм зарабатывают деньги и это их работа, то теперь знайте это! Лишить работы нескольких человек, которые помогают в работе над страницей. Обнулить все старания, труд, деньги, время, вложенное в это, любимое для Снежки, дело», — написал Бабкин.
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ЧТО ТАКОЕ-УКРАСТЬ СТРАНИЧКУ В ИНСТАГРАМ ‼️ —ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА РАБОТЫ. Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. И ещё ваш магазин вскоре продадут на аукционе за очень дорого! Если для вас новость, что люди благодаря Инстаграм зарабатывают деньги и это их работа, то теперь знайте это! —ЛИШИТЬ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК, которые помогают в работе над страницей. —ОБНУЛИТЬ ВСЕ СТАРАНИЯ, ТРУД, ДЕНЬГИ,ВРЕМЯ, ВЛОЖЕННОЕ В ЭТО, ЛЮБИМОЕ ДЛЯ СНЕЖКИ, ДЕЛО. —СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ В КАРТИНКАХ(многие фото сохранились только там) Многим сложно это понять… поэтому и пишут всякую чушь на откровение человека.. Это не просто страничка для «покрасоваться»! Это большой труд человека!!! Всем хорошего вечера🙏🏻
Ранее Бабкина опубликовала на странице супруга видео, на котором она в слезах рассказала о том, что потеряла доступ к своему аккаунту после того, как попыталась его верифицировать. Бабкина отметила, что злоумышленники уже удалили всю информацию из ее профиля.