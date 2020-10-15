Байден обещает предоставить Украине летальное оружие и другую военную помощь, но при этом он собирается добиваться прекращения конфликта в Донбассе. Кроме того, он призовет власти Украины, общество и бизнес-круги бороться с коррупцией.
«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», — говорится в заявлении.
В этот же день американские СМИ обнародовали новый компромат на Байдена. Согласно публикациям, будучи вице-президентом он встречался с представителями украинской фирмы Burisma, при этом ранее кандидат в президенты от демократов отрицал подобные контакты.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября на фоне острого гражданского противостояния, вызванного массовыми протестами цветного населения.