Кандидат в президенты США Джо Байден, если станет хозяином Белого дома, поможет Украине в борьбе с так называемой российской агрессией. Об этом говорится в опубликованном 14 октября заявлении его избирательного штаба, которое называется «Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной»

Президентские выборы в США: битва двух кампаний по фальсификации © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», — говорится в заявлении.

В этот же день американские СМИ обнародовали новый компромат на Байдена. Согласно публикациям, будучи вице-президентом он встречался с представителями украинской фирмы Burisma, при этом ранее кандидат в президенты от демократов отрицал подобные контакты.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября на фоне острого гражданского противостояния, вызванного массовыми протестами цветного населения.