Властям Украины стоит начать обсуждение вопроса сокращения численности украинской армии и провести соответствующие расчеты. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает 15 октября «РБК-Украина»

«Зрады» не будет: Арахамия высказался об опросе Зеленского в день местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что на Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ. По его словам, в перспективе это возможно при условии налаженной системы подготовки резерва.