«Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти», — сказал Арахамия.
Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что на Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ. По его словам, в перспективе это возможно при условии налаженной системы подготовки резерва.