Специалист предупредила о наступлении периода ретроградного Меркурия, который продлится с середины октября до 3 ноября. В это время, по ее словам, процессы людского общения, перемещений, коммуникаций замедляются и идут труднее.
«Два предыдущие периода ретро-Меркурия тормозили темпы пандемии. Вероятнее всего, именно за счет того, что люди в это время меньше общаются и более разобщены! И, как видим, разобщенность — это не всегда плохо», — отметила Володина.
Тем не менее люди с ретроградным Меркурием в натальной карте рискуют заразиться не меньше, чем все остальные, подчеркнула она.
Астролог призвала читателей посвятить это время самоанализу, сформулировать и по возможности исправить допущенные в прошлом ошибки, осознать важные вещи.
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Дамы и Господа, мистер ретроградный Меркурий! Прошу любить и жаловать! С сегодняшнего дня до 03 ноября. Нет, можете, конечно, не любить и жаловатьСЯ, но это бессмысленно. Давайте использовать себе на благо! Рассказываю сразу после вашего конструктивного лайка ❤️ этому посту. ⠀ Да, R-Меркурий затормаживает все процессы людского общения, перемещений, коммуникаций. Дела идут медленнее обычного. Я уже пару дней назад писала о том, что два предыдущие периода ретро-Меркурия тормозили темпы пандемии. Вероятнее всего, именно за счет того, что люди в это время меньше общаются и более разобщены! И, как видим, разобщенность — это не всегда плохо. Значит ли это, что те, у кого в натальной карте ретро-Мерк, меньше рискуют в плане covid? Увы, нет. ⠀ На этот раз нам предстоят 3 недели ♏ скорпионьей ретроградности, которая в идеале должна погрузить каждого в глубокий самоанализ. Пришло время осознать важные для себя вещи, которые раньше лишь ощущались, и только сейчас появляются шансы сформулировать их четко, в словах. ⠀ Понять, где допущены ошибки или промахи за последние 3 месяца, как можно их исправить, что доработать, во что вдохнуть больше мысли, что было слишком поверхностно продумано и потому не получилось. Осознать. чтобы двинуться дальше. ⠀ Такой самоанализ может быть довольно болезненным, знак ♏ Скорпиона часто выковыривает из нашего бессознательного чувство вины. Но есть средство легче понимать, кто виноват и что делать. Оно называется индивидуальный расчет 🗝 «Ключи года. 2020». ⠀ Ключи четко покажут, в каком доме вашего личного гороскопа Меркурий ретрограден на этот раз. И содержат конкретные личные советы. Активная ссылка на ключи в профиле или набирайте https://www.astrogift.ru/news/kljuchi-goda-ot-vasilisy-volodinoj.shtml ⠀ Или – по ленивой привычке – пишите запрос в ДИРЕКТ «Мне нужны ключи» 🗝 ⠀ Поделитесь, как чувствуете себя последние 2-3 дня — погруженность во внутренний мир? Светлая печаль или черная тоска? Или, наоборот, обострение активности?