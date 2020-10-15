Российский астролог Василиса Володина в своем Instagram 14 октября пояснила, как положение планет влияет на распространение коронавируса

Переживут не все. Астролог предсказал Украине большую беду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Два предыдущие периода ретро-Меркурия тормозили темпы пандемии. Вероятнее всего, именно за счет того, что люди в это время меньше общаются и более разобщены! И, как видим, разобщенность — это не всегда плохо», — отметила Володина.

Тем не менее люди с ретроградным Меркурием в натальной карте рискуют заразиться не меньше, чем все остальные, подчеркнула она.

Астролог призвала читателей посвятить это время самоанализу, сформулировать и по возможности исправить допущенные в прошлом ошибки, осознать важные вещи.