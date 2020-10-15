Президент Украины Владимир Зеленский подумывает об увольнении первого замглавы Офиса президента и давнего друга его семьи Сергея Трофимова после местных выборов. Об этом 15 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники

«На прямой вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака Михаил Подоляк ответил: «Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком — ред.) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром — ред.)», — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что все опрошенные источники во фракции «Слуги народа», Кабмине и Офисе президента заверили, что будущее Трофимова «висит на волоске».

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka Андреем Ермаком.

Трофимов отвечает за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95». Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.