«На прямой вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака Михаил Подоляк ответил: «Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком — ред.) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром — ред.)», — говорится в сообщении.
Также издание сообщает, что все опрошенные источники во фракции «Слуги народа», Кабмине и Офисе президента заверили, что будущее Трофимова «висит на волоске».
Отмечается, что у Трофимова не сложились отношения с главой ОП Андреем Ермаком.
Трофимов отвечает за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95». Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.