«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — описал ученый новый препарат.
Оберемок также отметил одно из преимуществ вакцины: не нужно делать инъекцию, препарат можно принимать интраназально, то есть просто вдыхая.
При разработке нового средства для борьбы с коронавирусом специалисты использовали в том числе и свой опыт в генетических исследованиях.
В университете готовы запустить тестирование вакцины сразу после получения необходимого финансирования.
Две российские вакцины от коронавирусной инфекции уже зарегистрированы. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор».
Также вакцину создают специалисты в Центре исследований и разработки иммуннобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
На Украине ряд политиков высказывается за переговоры о приобретении российской вакцины в случае, если будет доказана ее эффективность.