В Крымском федеральном университете (КФУ)) имени Вернадского разработали новую вакцину от COVID-19, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, передает РИА Новости 15 октября

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — описал ученый новый препарат.

Где достать «Спутник-V»? Украинцы разыскивают российскую вакцину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При разработке нового средства для борьбы с коронавирусом специалисты использовали в том числе и свой опыт в генетических исследованиях.

В университете готовы запустить тестирование вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

Две российские вакцины от коронавирусной инфекции уже зарегистрированы. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор».

Также вакцину создают специалисты в Центре исследований и разработки иммуннобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

На Украине ряд политиков высказывается за переговоры о приобретении российской вакцины в случае, если будет доказана ее эффективность.