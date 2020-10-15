Советская и российская певица Алла Пугачева 14 октября опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, где она сидит в окружении известных друзей

«Понятно?»: Пугачева сказала о разводе с Галкиным © maxgalkinru Валентин Юдашкин, с которым звезда обнимается.

Таким образом, Пугачева поздравила его с днем рождения, который модельер отметил 14 октября.

«Мой чудесный, замечательный дружище. С днём рождения! Люблю тебя. Ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», — подписала снимок Примадонна.

Пользователи cети по-разному отреагировали на поздравление Пугачёвой.

«Приятно видеть, когда люди дружат семьями. Так держать», «Присоединяюсь к поздравлению, Алла Борисовна! С Днём Рождения, гениальный художник и прекрасный душой человек», «Алла совсем стаяла», «Сливки общества», «Обнялись такие, а Галкин в сторонке», — написали они в комментариях к посту.