Ближе всех к ней расположился модельер Валентин Юдашкин, с которым звезда обнимается.
Таким образом, Пугачева поздравила его с днем рождения, который модельер отметил 14 октября.
«Мой чудесный, замечательный дружище. С днём рождения! Люблю тебя. Ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», — подписала снимок Примадонна.
Пользователи cети по-разному отреагировали на поздравление Пугачёвой.
«Приятно видеть, когда люди дружат семьями. Так держать», «Присоединяюсь к поздравлению, Алла Борисовна! С Днём Рождения, гениальный художник и прекрасный душой человек», «Алла совсем стаяла», «Сливки общества», «Обнялись такие, а Галкин в сторонке», — написали они в комментариях к посту.