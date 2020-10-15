Сотрудник «Беларуськалия» приковал себя к металлоконструкциям в шахте и отказывается выходить, протестуя против политики действующего руководства Белоруссии. Об этом в четверг, 15 октября, в Telegram сообщил стачком предприятия

«Сегодня, после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2 на горизонте 440 м, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Курбан Александр Иванович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем самым он заявил свой протест против «преступных действий незаконного руководства страны».

Позже стачком сообщил, что Курбана все же подняли на поверхность.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Олег Куделка в знак протеста отказался выходить на поверхность после окончания рабочей смены. Горняк передал записку с требованиями, в числе которых были отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны сотрудников силовых структур.

Сотрудника вывели на поверхность и отправили на медосвидетельствование.