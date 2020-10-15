Фанаты популярной украинской певицы Тины Кароль опубликовали 14 октября в Instagram фото своего кумира и напомнили о приближении важной даты

Красивый друг. Фанаты хотят узнать всё о новом спутнике Лорак © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Кто помнит, что скоро у нас очень очень важное событие? Да-да, именно оно, все же помнят когда день рождения нашей королевы. Мы, как и каждый год, готовимся ответственно и заранее», — написали в фан-аккаунте звезды.

День рождения народная артистка Украины Тина Кароль (Татьяна Либерман) отмечает 25 января.

Для подготовки к празднику ее фан-клуб предлагает подписаться на «секретную» страницу @fantina_topsecret.