На странице официального фан-клуба Тины Кароль в Instagram разместили фото, на котором певица предстает полуобнаженной.
«Кто помнит, что скоро у нас очень очень важное событие? Да-да, именно оно, все же помнят когда день рождения нашей королевы. Мы, как и каждый год, готовимся ответственно и заранее», — написали в фан-аккаунте звезды.
День рождения народная артистка Украины Тина Кароль (Татьяна Либерман) отмечает 25 января.
Для подготовки к празднику ее фан-клуб предлагает подписаться на «секретную» страницу @fantina_topsecret.
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Кто помнит что скоро у нас очень очень важное событие?🎉 Да да именно оно, все же помнят когда день рождения нашей королевы😉 Мы как и каждый год готовимся ответственно и заранее, с каждым годом наша ФанТина растёт и развивается вместе с Тиной!🌟 Все очень просто и доступно каждому! Тебе нужно подписаться на нашу секретную страницу 👉 @fantina_topsecret Мы ждём тебя творить историю💫 Каждый из вас частичка нашей большой ФанТины и мы ждём абсолютно всех! Ты уже особенный! #ТинаКароль #tinakarol #фантиналюбиттину #фантина