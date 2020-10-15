Российская певица Наташа Королева, которая попала в громкий скандал с изменами мужа, снялась в необычной фотосессии с сыном Архипом. Соответствующие снимки 14 октября опубликовали в Instagram karavanstory

«Настя суррогат»: Королева сделала шокирующее заявление о любовнице своего мужа © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Умы Турман из «Криминального чтива». Она примерила парик с челкой, 18-летний сын артистки исполнил роль ее партнера.

Пользователи обратили внимание на то, что Королева решила не брать на съемку оскандалившегося супруга — Тарзана. Вместо этого, она привлекла сына, который только начинает карьеру музыканта.

«Вот это отфотошопили бабульку!», «А сынок-копия сладенький папашка», «Что за тренд тащить на сцену своих сынков… без особого таланта», «Наташа на этих фото как всегда вылизанная фильтрами», «Ничто так не красит женщину как перекись водорода, хна и фотошоп», — написали они в комментариях к посту.