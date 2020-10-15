Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что снежные зимы украинцы теперь смогут видеть не чаще, чем раз в десять лет, а существование человечества и вовсе под угрозой, передает Znaj.ua 14 октября

«Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах (Украины. — Ред.) не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже», — считает климатолог.

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Если же температура поднимется на 2 градуса, таких дополнительных теплых дней прибавится. Однако, говорит Балабух, этот прогноз оптимистический, по данным климатических моделей, повышение температуры произойдет не на 2 градуса, а на 8-10, что повлечет за собой серьезное повышение уровня Мирового океана, а значит — угрозу для человечества.

Ранее специалисты Центральной геофизической обсерватории Украины заявили, что в их стране глобальное потепление идет быстрее, чем в целом в мире. По их данным, за последние 30 лет больше всего потеплело в Киеве и Чернигове — на 1,6 градуса.