Эстонский министр внутренних дел, глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что рост числа украинских мигрантов является нежелательным для его страны. Об этом он рассказал в интервью DW 14 октября

По словам Хельме, украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату, а это значит, что они не только не ассимилируются в Эстонии, но и отберут работу у местного населения.

«Мы не хотим, чтобы их (украинцев. — Ред.) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском — это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче, и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого», — сказал политик.

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer

По данным МВД Эстонии, в страну в течение последних лет прибыло более 25 тысяч трудовых мигрантов из Украины. Причем число приезжих украинцев значительно больше, чем всех остальных иностранцев, подающих документы на вид на жительство в Эстонии.

В то же время дипломатические представительства Чехии на Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины.