Кизим рассказал, что в МИД Белоруссии ему вручили ноту о «недружественном, открыто дискриминационном шаге со стороны Украины» в связи с указом президента Украины №420/2020 об облегчении трудоустройства в стране белорусских специалистов.
По его словам, указ является актом помощи белорусам и принят в ответ на обращения людей, которые хотят покинуть Белоруссию, а Украина является для них привлекательным выбором.
«Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут "недружественность"… Как в этом контексте не вспомнить Указ Президента Беларуси №420 (совпадение в номере, как говорится, показательное) от 2014 года, который касался оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать, в том числе, и в Беларусь», — написал посол Украины.
Кизим поблагодарил Белоруссию «за каждого принятого украинца». Он также отметил, что в МИД обсуждался не только этот вопрос и в целом встреча носила «эмоциональный, но конструктивный» характер.