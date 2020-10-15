Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим на своей странице в Facebook 14 октября прокомментировал ноту белорусского МИД в связи с указом Владимира Зеленского о приглашении белорусских IT-специалистов

Кизим рассказал, что в МИД Белоруссии ему вручили ноту о «недружественном, открыто дискриминационном шаге со стороны Украины» в связи с указом президента Украины №420/2020 об облегчении трудоустройства в стране белорусских специалистов.

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«Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут "недружественность"… Как в этом контексте не вспомнить Указ Президента Беларуси №420 (совпадение в номере, как говорится, показательное) от 2014 года, который касался оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать, в том числе, и в Беларусь», — написал посол Украины.

Кизим поблагодарил Белоруссию «за каждого принятого украинца». Он также отметил, что в МИД обсуждался не только этот вопрос и в целом встреча носила «эмоциональный, но конструктивный» характер.