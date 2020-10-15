Пользователи сети обсуждают фотографию с актрисой Татьяной Кравченко, сыгравшей Валюху в сериале «Сваты», которую опубликовали 14 октября на Instagram-странице tat_kravchenko

Татьяна Кравченко из «Сватов» поразила поклонников красотой на фоне молодой коллеги по сериалу © instagram Фёдором Добронравовым, Александром Феклистовым и другими.

«Все вместе», — подписана фотография.

Поклонники оставили восторженные комментарии под постом.

«Какие красивые и молодые», «Красавцы», «Как приятно вас всех видеть, кажется, что вы на самом деле семья, даже душа радуется. Хочется вас любить, завидовать белой завистью, что у вас такая жизнь, и не хочется расставаться», «О боже, какие же вы родные нашей семье! Благодарим»!», «Класс! Скорей бы вышел 7 сезон, ждем с нетерпением», «Быстрее бы», — написали они.

Снимать «Сваты 7» начали в 2019 году под Минском, однако процесс застопорился из-за пандемии.