Пандемия коронавируса не на шутку разыграется на Украине осенью-зимой – звезды расположены крайне неблагоприятно для украинцев. Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает издание «Главред» 15 октября

По прогнозам астролога, ноябрь станет пиком «коронавирусных неприятностей» для Украины.

«В этот период ежедневно будет фиксироваться большое количество новых случаев заражения, а больницы в Украине будут переполнены. К сожалению, пройти испытание коронавирусом осенью-зимой так же легко, как весной, нам не удастся. Прогноз весьма пессимистичен: в день у нас может быть и 5, и 7, и даже около 10 тысяч заболевших», — отметил Влад Росс.

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«Причем циркулировать будет четыре штамма гриппа, из которых два — новых. Это будет такая "ядовитая солянка" из вирусов, такая опасная смесь, что украинцам будет сложно пережить эту осень. Количество жертв может быть даже больше, чем в результате войны на Донбассе», — сказал астролог.

В таких условиях, считает Росс, будет неизбежно повторное введение карантина. По его словам, скорее всего, он будет введен после местных выборов и будет действовать в ноябре и первой половине декабря.

Также, по мнению астролога, от коронавируса осенью-зимой нас могли бы спасти сильные морозы, но они не предвидятся, так как Украину ожидает теплая зима.