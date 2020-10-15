«Сейчас улетаю в Москву из родного Челябинска, жду самолёта в любимом аэропорту Баландино. Пока есть время до посадки, наблюдаю за ранними матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккей не останавливается, это здорово», — сказал Назаров.
По его словам, единственное, что настораживает в последнее время — это очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране.
«Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами — это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус», — заверил Назаров.
Андрей Назаров — 46-летний российский хоккеист и тренер, который родился в Челябинске. Первый русский тафгай в НХЛ. 14 мая 2013 года возглавил донецкий «Донбасс» в КХЛ. 20 августа 2013 года возглавил сборную Украины по хоккею. Через год перебрался в Казахстан, где возглавлял местный «Барыс» и сборную страны.