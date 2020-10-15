Известный хоккейный тренер Андрей Назаров 14 октября поделился мнением о нарастающей угрозе второй волны коронавируса в России, передает championat.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, единственное, что настораживает в последнее время — это очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране.

«Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами — это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус», — заверил Назаров.

Андрей Назаров — 46-летний российский хоккеист и тренер, который родился в Челябинске. Первый русский тафгай в НХЛ. 14 мая 2013 года возглавил донецкий «Донбасс» в КХЛ. 20 августа 2013 года возглавил сборную Украины по хоккею. Через год перебрался в Казахстан, где возглавлял местный «Барыс» и сборную страны.