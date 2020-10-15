За все время пандемии Верховная Рада потратила на закупку масок и дезинфицирующих средств почти 700 тыс. гривен (более 1,9 млн рублей). Об этом 14 октября сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на информацию аппарата парламента

«За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 гривен на закупку масок и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что около 60 депутатов и 30 работников аппарата парламента болеют или уже переболели коронавирусом. При этом он отметил, что парламент не уйдет на полный карантин, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.