На маски и санитайзеры Рада каждый месяц тратит 100 тысяч гривен. При этом тесты на коронавирус депутатам парламент не оплачивает.
«За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 гривен на закупку масок и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что около 60 депутатов и 30 работников аппарата парламента болеют или уже переболели коронавирусом. При этом он отметил, что парламент не уйдет на полный карантин, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.