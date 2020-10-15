Состоятельные американцы перечислили деньги специальному комитету «Проект Линкольна».
Отмечается, что всего 15 миллиардеров являются участниками проекта, восемь из них присоединились в последнее время.
Самая большая сумма в комитет поступила от крупного инвестора Гордона Гетти — наследника нефтяного магната и промышленника Пола Гетти. Он пожертвовал на поражение Трампа $1 миллион.
Наследник империи сети отелей Hyatt Hotels Джон Притцкер пожертвовал $100 тысяч. Также среди тех, кто поддержал проект, оказались американские предприниматели, управляющие крупных компаний, которые переводили суммы в пределах $10 тысяч.
«Проект Линкольна», созданный в 2019 году, противостоит политическим убеждениям оппозиционной Демократической партии США. Как сообщает Forbes, в 2020 году проект привлек $58 миллионов.