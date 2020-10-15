Несколько американских миллиардеров пожертвовали более одного миллиона долларов на проигрыш действующего лидера США Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах. Об этом 14 октября сообщает Forbes

Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа © REUTERS, Jonathan Ernst

Отмечается, что всего 15 миллиардеров являются участниками проекта, восемь из них присоединились в последнее время.

Самая большая сумма в комитет поступила от крупного инвестора Гордона Гетти — наследника нефтяного магната и промышленника Пола Гетти. Он пожертвовал на поражение Трампа $1 миллион.

Наследник империи сети отелей Hyatt Hotels Джон Притцкер пожертвовал $100 тысяч. Также среди тех, кто поддержал проект, оказались американские предприниматели, управляющие крупных компаний, которые переводили суммы в пределах $10 тысяч.

«Проект Линкольна», созданный в 2019 году, противостоит политическим убеждениям оппозиционной Демократической партии США. Как сообщает Forbes, в 2020 году проект привлек $58 миллионов.