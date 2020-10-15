Украинская делегация на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию конфликта. Выход из переговорного тупика саботируется киевской стороной, заявил 14 октября полпред России на переговорах Борис Грызлов, передает kommersant.ru

Климкин признал, что Украина с первого дня не собиралась выполнять Минские соглашения © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты). Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — сказал Грызлов по итогам встречи.

Переговоры в ТКГ давно остаются заблокированными. Ключевое противоречие — вопрос проведения региональных выборов, назначенных на 25 октября. Согласно постановлению Верховной Рады, голосование не будет проводиться на территории Донбасса. В Москве и ДНР и ЛНР считают, что такое решение противоречит Минским соглашениям, по которым контроль над границей должен быть передан Киеву только после проведения выборов в Донбассе и решения вопроса о его особом статусе. На Украине же отмечают, что назначат выборы на неконтролируемых территориях отдельным законом «при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей»