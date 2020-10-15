Он отметил, что на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.
«В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты). Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — сказал Грызлов по итогам встречи.
Переговоры в ТКГ давно остаются заблокированными. Ключевое противоречие — вопрос проведения региональных выборов, назначенных на 25 октября. Согласно постановлению Верховной Рады, голосование не будет проводиться на территории Донбасса. В Москве и ДНР и ЛНР считают, что такое решение противоречит Минским соглашениям, по которым контроль над границей должен быть передан Киеву только после проведения выборов в Донбассе и решения вопроса о его особом статусе. На Украине же отмечают, что назначат выборы на неконтролируемых территориях отдельным законом «при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей»