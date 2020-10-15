«Когда Порошенко (Петр, экс-президент Украины — ред.) нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива.
Политик считает, что Киев действовал «по подготовленному плану»: из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.