Украинские власти в 2014 году осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса. Об этом 14 октября заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в эфире Newsone

Порошенко предлагает Украину без Крыма и Донбасса, а Медведчук Украину без Галличины - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Политик считает, что Киев действовал «по подготовленному плану»: из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.