Александр Лукашенко уже не будет президентом Белоруссии через пять лет, но сохранит контроль над системой в титуле «почетного президента» или члена Совбеза. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, во что именно выльется конституционная реформа Лукашенко © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

По словам Дзерманта, для того, чтобы белорусская система управления сохранилась после ухода Лукашенко с поста президента, необходимо найти ему место в будущей конфигурации этой системы.

«Пока рано говорить, какое место это будет — в Совбезе или титул "почетного президента"… Но я думаю, что что-то такое, скорее всего, появится… Понятно, что через пять лет Лукашенко уже точно не будет президентом, он передаст власть своему преемнику, который должен быть подготовлен за это время. Но при этом я сомневаюсь, что он потеряет контроль над этой системой», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.